АФК «Система» и КАМАЗ будут вместе создавать серийные водородные автомобили и технику

АФК «Система» сообщила о подписании соглашения с ПАО «КАМАЗ» о сотрудничестве в сфере развития водородных технологий. Планируется совместная разработка серийных изделий, использующих водород. Среди них — грузовой автомобиль, складская техника, водный автобус-электроход, мобильные заправочные станции и электролизеры.

Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков отметил, что соглашение даст мощный импульс развитию водородных технологий не только в компаниях, но и в стране в целом. АФК «Система», со своей стороны, уже имеет опыт работы в этой сфере — с 2022 года компания занимается развитием водородных проектов и достигла значимых результатов.

Соглашение было подписано президентом АФК «Система» Тагиром Ситдековым и генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

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