Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане выросла заболеваемость, в Казахстане масочный режим
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 5 по 11 февраля 2024 года. Так, в республике снизилось количество заболевших, заболеваемость в России идет на спад, а в Японии поймали махинаторов с ПЦР-тестами.
В Татарстане выросло число заболевших
- В Татарстане с 29 января по 4 февраля коронавирус обнаружили у 402 татарстанцев. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 383 человек.
- С 29 января по 4 февраля в республиканские больницы попали 124 человека. Семью днями ранее этот показатель составлял 108 заразившихся.
- Еще 370 человек выздоровели за прошедшую неделю. Всего с начала пандемии от инфекции излечились 218 305 жителей республики.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей.
В России разработали новую платформу для экспресс-тестов на вирусные заболевания
- С 29 января по 4 февраля коронавирус выявили у 25 751 россиянина. На прошлой неделе этот показатель составлял 24 288 человек.
- За последнюю неделю госпитализировано 3 051 человек.
- На этой неделе выздоровели 24 254 человека, что на 8% меньше, чем неделей ранее, а скончались 107 пациентов.
- В Томской области из-за ОРВИ на карантин закрыли девять школ, три детских сада, а также еще 94 класса и 41 группу. Рост заболеваемости за неделю составил почти 10%.
- Закрыто 90 групп в 54 детсадах Новосибирска и 23 класса в восьми школах из-за карантина по ОРВИ. За прошедшую неделю в городе зарегистрировано 28,2 тысячи случаев заболеваемости ОРВИ, 418 случаев гриппа. За последние сутки ковид зарегистрирован у 34 человек.
- Химики УрФУ и УрО РАН разработали новую отечественную платформу для экспресс-диагностики вирусных или бактериальных заболеваний. Разработка будет доступнее имеющихся аналогов так как собрана из отечественных комплектующих, а созданные учеными молекулы более чувствительны и покажут более надежный результат.
- Центральный районный суд Читы приговорил бывшую главу Центра СПИД краевой клинической инфекционной больницы к четырем годам лишения свободы условно по статье о превышении должностных полномочий. Она распорядилась уничтожить неиспользованный препарат, предназначенный для профилактики коронавируса.
В медицинских организациях Казахстана ввели масочный режим
- Британский Минздрав решил утилизировать тысячи несертифицированных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), несмотря на просьбы благотворительных организаций передать их Украине.
- По данным Financial Times, 6 682 аппарата Ventura входят в стратегический резерв интенсивной терапии COVID-19, который был создан в апреле 2020 года из-за опасений по поводу нехватки респираторного оборудования во время пандемии. Они должны быть разобраны и утилизированы к 1 апреля.
- ИВЛ были разработаны и выпущены в соответствии с госконтрактом в спешном порядке и поэтому не получили европейский знак качества — сертификацию CE, подтверждающую их соответствие директивам ЕС по производительности и безопасности.
- Власти Казахстана ввели обязательное использование масок в медицинских организациях для профилактики распространения инфекционных заболеваний. Руководители управлений здравоохранения должны провести информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.
- Согласно постановлению, местные исполнительные органы всех регионов должны рекомендовать использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, банки), а также во всех видах транспорта.
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