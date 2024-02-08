Из-за пожара на газопроводе в Пермское крае пострадали шесть человек

В МЧС России сообщили о пожаре на газопроводе в Пермское крае. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая двух детей.

— В деревне Солодовка Пермского края, по предварительной информации, произошел порыв внутрипромыслового газопровода. Возникло факельное горение, огонь перешел на 3 частных жилых дома и хозпостройки, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Пожар локализовали на площади 180 квадратных метров.

Ситуацию в своем telegram-канале прокомментировал и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он сообщил, что двух пострадавших перевели в реанимацию. Врачи оказывают им необходимую помощь.

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Айрат Назипов