В январе доля розничных инвесторов в торгах акциями увеличилась до 75%

В январе 2024 года российские акции продолжали продавать нерезиденты из «дружественных» стран, а поддержку рынку оказывали системно значимые кредитные организации (СЗКО) и физические лица. За первый месяц текущего доля розничных инвесторов в торгах составил 75%, говорится в материале Центробанка России «Обзор рисков финансовых рынков».

Системно значимые кредитные организации купили ценные бумаги на 12,2 млрд рублей, физлица — на 10,4 млрд рублей.



Крупнейшими продавцами акций российских компаний были дочерние иностранные организации. Они продали активы на 8,8 млрд рублей.

Среднедневной оборот торгов акциями российских компаний оставался стабильным — 84,5 млрд рублей. В декабре прошлого года этот показатель был на уровне 88 млрд рублей.

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Айрат Назипов