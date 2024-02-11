В 2024 году в Татарстане проведут капремонт 105 медучреждений

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», в текущем году на территории Татарстана ожидается массовое обновление объектов здравоохранения. Так, до декабря капитальный ремонт проведут сразу в 105 медучреждениях, в их число войдут: больницы, взрослые и детские поликлиники, а также фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Стоимость контракта оценивается в 312,2 миллиона рублей, которые будут направлены из республиканского и федерального бюджетов.

Самым дорогим объектом стала Базарно-Матакская ЦРБ

В перечень мест, где будет проведен капремонт медицинских объектов вошли 30 муниципалитетов республики — районы и городские округа. Так, например, в Казани будет обновлено два поликлинических отделения больницы №16, клиника медицинского университета, а также детская поликлиника №9 и ее филиал. Только на них от общей суммы придется почти 30 миллионов рублей.

Самым дорогостоящим объектом во всем контракте стала поликлиника ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница Алькеевского района» — на ее ремонт планируется потратить 34,7 миллиона рублей. Это на 4,7 млн рублей или 15,6% больше, чем сумма, выделяемая на все объекты в столице Татарстана.

На втором месте находится казанская клиника медуниверситета, на которую выделено 10 миллионов рублей, на третьей месте расположилась набережночелнинская поликлиника №4 — 9,9 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подрядчику предстоит провести на каждом из объектов комплекс строительно-монтажных работ в купе с инженерно-техническим обеспечением, а также отделочные работы с заменой дверных проемов и устройством перегородок.

В 2023 году только на ремонт шести объектов выделялось полмиллиарда

Напомним, в прошлом году в Татарстане на капремонт только шести медицинских учреждений выделялось 508,9 миллиона рублей. Тогда самым дорогостоящим объектом был второй лечебный корпус Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. На нее было направлено 335 млн рублей, а источником финансирования являлся только республиканский бюджет.

В здании проводили новые системы вентиляции, отопления и канализации, а также устанавливали лифты, камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Кроме того, подрядчику предстояло самостоятельно приобрести всю необходимую мебель и оборудование.

Также в перечень объектов вошли:

поликлиника Мамадышской ЦРБ — 16,1 млн рублей;

хирургическое отделение Мамадышской ЦРБ — 45,8 млн рублей;

Центр психолого-педагогической помощи в Зеленодольске — 10 млн рублей;

здания стационарных отделений № 1, 2, 3 Казанского клинического наркологического диспансера — 92,7 млн рублей;

Буинское медицинское училище — 9,1 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом году капремонт провели в 191 объекте здравоохранения

Всего в прошлом году на здравоохранение в Татарстане было потрачено 119 миллиардов рублей. На эти деньги были построены и ремонтированы медицинские учреждения, закуплено оборудование и многое другое.

Более чем 14 млрд рублей было освоено в ходе строительства и реконструкции медицинских учреждений. Всего было построено 53 ФАПа, две поликлиники и один центр общей практики. Капитальный ремонт был проведен в 191 объекте здравоохранения.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в течение текущем году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланированы строительство и ремонт 128 медицинских объектов в республике. В Татарстане построят две поликлиники, центр врача общей практики и 20 ФАПов. Еще 28 ФАПов возведут на республиканские средства. Также в рамках нацпроекта запланирован капитальный ремонт 82 ФАПов и 23 медицинских учреждений.



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