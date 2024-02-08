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Происшествия

В Бугульминском районе 65-летний ревнивец пытался поджечь жену — та выпрыгнула в окно

15:42, 08.02.2024
В Бугульминском районе 65-летний ревнивец пытался поджечь жену — та выпрыгнула в окно
Фото: realnoevremya.ru

По подозрению в покушении на убийство задержан 65-летний житель Бугульминского района. По версии СК, 3 февраля он был нетрезв, поругался с женой на почве ревности, облил ее бензином и хотел поджечь, рассказал «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

62-летняя женщина при виде горящей спички прыгнула в окно и убежала к соседям, а те вызвали на место спецслужбы.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении задержанного под стражу.

Накануне в Казани задержали 35-летнего мужчину, который выбросил годовалую дочь из окна. Ребенка спас очевидец.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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