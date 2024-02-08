Рустам Минниханов поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана, сообщает пресс-служба раиса республики.

— Сограждане доверили Вам судьбу государства и свое будущее, что в современных условиях беспрецедентной глобальной нестабильности особенно ценно и служит ярким подтверждением Вашего прочного авторитета сильного, опытного государственного деятеля, дальновидного, талантливого политика, — сказал татарстанский лидер.

Минниханов выразил надежду, что потенциал сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном и впредь будет плодотворно реализовываться благодаря их совместным созидательным усилиям.

Раис республики пожелал Алиеву достижения всех стратегических целей в развитии Азербайджанского государства, энергии и вдохновения для неизменно активной работы на благо своего народа.



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Галия Гарифуллина