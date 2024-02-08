С 9 февраля на Мосбирже ограничат коды расчетов по привилегированным акциям «Транснефти»

С 9 февраля Мосбиржа ограничит коды расчетов по привилегированным акциям «Транснефти». Это объясняется предстоящим дроблением, говорится в сообщении торговой площадки.

В период с 9 по 15 февраля будут доступны коды расчетов, при которых сделка должна быть исполнена не позднее 15 февраля. Последний торговый день в «стакане Т+1» (в системе электронных торгов) будет 14 февраля.

С 16 февраля станут доступны только коды расчетов Т0. С 17 по 20 февраля коды расчетов использоваться не будут. Ограничения снимут 21 февраля, когда станут доступны все разрешенные для таких ценных бумаг коды расчетов.



На Мосбироже отметили, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться.



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Галия Гарифуллина