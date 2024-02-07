Александр Суконкин стал заместителем главы Казначейства России
Директор ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» Александр Суконкин стал заместителем руководителя Федерального казначейства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
— Назначить Суконкина Александра Петровича заместителем руководителя Федерального казначейства, — гласит документ.
Александр Суконкин родился 22 июля 1973 года. На должность директора «Центра по обеспечению деятельности Казначейства России» его назначили в декабре 2021 года. До этого на протяжении трех лет он возглавлял Управление Федерального казначейства по Мордовии.
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