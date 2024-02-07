В Казани перекроют участок на улице Меховщиков до 23 марта

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На улице Меховщиков в Казани перекроют участок дороги возле дома №20 на улице Кызыл Татарстан при движении в сторону улицы Эш Урам. Об этом информирует комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Проезд закроют из-за работ по прокладке трасс газопровода вблизи Ново-Слободской мечети, где в 2023 году началась реставрация. Здание мечети является объектом культурного наследия республиканского значения.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Ограничение будет действовать с 8 февраля по 23 марта.

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