Владимир Путин: «Важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты»

Президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

— Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Министерства транспорта да других профильных ведомств, — сказал российский лидер в ходе совещания с правительством.

Как рассказал глава государства, за последние шесть лет в России ввели в эксплуатацию 33 объекта аэродромной инфраструктуры, в том числе 19 взлетно-посадочных полос. До конца этого года в стране введут в эксплуатацию еще 13 объектов.

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Айрат Назипов