«КОС-Синтез-УОР» разгромил команду СШОР
Казанский молодежный клуб «КОС-Синтез-УОР» выиграл у команды СШОР и одержал 12-ю победу в чемпионате России по водному поло. Счет составил 20:6 (5:1, 6:2, 4:2, 5:1).
Разгромного счета молодые «заводчане» добились еще в первом периоде. Во втором тайме хозяева бассейна продолжили в том же активном ключе и на большой перерыв ушли при счете 11:3. В последующих игровых отрезках гости не смогли переломить ситуацию.
Следующие матчи «КОС-Синтез-УОР» проведет на выезде. 16—17 февраля соперником заводчан станет «Спартак-Волгоград».
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