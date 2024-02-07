Рустам Минниханов принял участие в открытии в Уфе памятника Муртазе Рахимову

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии памятника президенту Башкортостана Муртазе Рахимову в Уфе, сообщает пресс-служба раиса республики.



Рустам Минниханов отметил, что первый президент Башкортостана был крупным государственным деятелем российского масштаба и примером для подражания:



— Мы с гордостью находимся сегодня на этом торжестве. Я знал его лично, для многих он пример того, как надо работать! Искренне хочу пожелать братскому народу Башкортостана развития и успехов. Спасибо за то, что такой памятник появился здесь, в Уфе, — сказал Рустам Минниханов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Открытие памятника приурочено к 90-летию со дня рождения Муртазы Рахимова и прошло в парке имени В.И. Ленина в Уфе. В церемонии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, гости и приглашенные.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

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Маргарита Головатенко