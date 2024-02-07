Новости общества

13:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани несколько домов остались без воды в результате аварии на улице Шамиля Усманова

13:29, 07.02.2024

В Казани на улице Шамиля Усманова, 32а произошла авария на водопроводной сети 1993 года постройки, сообщает МУП «Водоканал».

После проведения работ без воды останутся следующие дома:

  • по улице Шамиля Усманова — 30, 32, 32а;
  • по улице Восстания — 81, 79, 76, 77, 75, 73, 71.

Для устранения аварии задействовали три бригады аварийной службы и семь единиц техники.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также