В Казани несколько домов остались без воды в результате аварии на улице Шамиля Усманова
В Казани на улице Шамиля Усманова, 32а произошла авария на водопроводной сети 1993 года постройки, сообщает МУП «Водоканал».
После проведения работ без воды останутся следующие дома:
- по улице Шамиля Усманова — 30, 32, 32а;
- по улице Восстания — 81, 79, 76, 77, 75, 73, 71.
Для устранения аварии задействовали три бригады аварийной службы и семь единиц техники.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым