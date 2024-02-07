Число запретов на выезд за рубеж для россиян подскочило в 1,4 раза

По данным ФССП, на начало 2024 года у российских пограничников было почти 7 млн постановлений от приставов, которые запрещают должникам выезд за границу.

За год число таких дел выросло на 41,3% — это максимальный показатель за последние три года.



На одного гражданина может быть открыто несколько исполнительных производств, а по каждому из них пристав может применять разные меры, такие как арест банковских счетов или имущества, а также запрет на выезд из России, сообщает РБК.

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Маргарита Головатенко