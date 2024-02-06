Два Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Он длился более 10 часов, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он также отметил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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Галия Гарифуллина