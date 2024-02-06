Индия начала поставлять бананы в Россию

Индия начала поставлять бананы в Россию. Первую партию плодов отгрузили в январе этого года, следующая запланирована до конца февраля, сообщили в Россельхознадзоре.

Ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Индии в Россию отсутствуют, и индийские фрукты беспрепятственно могут поставляться на территорию страны в сопровождении фитосанитарного сертификата.

В ближайшее время индийская сторона определится с перечнем фруктов, планируемых к экспорту в Россию. В свою очередь Россельхознадзор направит индийской стороне фитосанитарные требования к такой продукции.

На днях Россельхознадзор обратился к правительству Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов, экспортируемых пятью компаниями. В продукции были обнаружены очаги заражения опасным карантинным вредителем — многоядной мухой-горбаткой.



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