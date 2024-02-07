Большинство молодежи видят в использовании мессенджеров возможности для саморазвития

Опрос, проведенный «Сферумом» и проектом «Твой Ход», показал: 82% молодых людей считают, что общение в чатах способствует развитию «мягких» навыков. Мессенджеры помогли 77% респондентов найти хобби, а 72% — друзей по интересам.



Исследование также выявило, что 96% молодых людей пользуются мессенджерами ежедневно. В основном их применяют для личного общения (94%), переписки по учебе (89%), чтения новостей и тематических каналов (58%), поиска необходимой информации (58%) и потребления образовательного контента (56%).

86% респондентов видят в использовании мессенджеров возможности для саморазвития. За последний год 77% опрошенных участников находили с помощью мессенджеров интересное дело или хобби — обучающие программы (63%), культурные мероприятия (62%), идеи для творчества (41%).

Согласно опросу, восемь из десяти молодых людей считают главной пользой от использования мессенджеров то, что они делают общение доступнее. 72% опрошенных сообщили, что находили в мессенджерах друзей.

Также 82% респондентов отметили, что переписка в чатах помогает развивать «мягкие» навыки, такие как выражение своих мыслей в доступной и понятной форме (60%), умение работать в команде (55%), подкрепление своего мнения фактами (46%), умение делиться конструктивной обратной связью (32%).

В числе навыков, необходимых для эффективного общения в чатах с большим количеством участников, 77% респондентов указали грамотность, 75% — вежливость и 71% — умение четко доносить свои мысли.

— Сегодня нашу жизнь невозможно представить без общения в мессенджерах, и наш опрос показал, что молодежь максимально активно использует этот инструмент для общения по школьным вопросам с педагогами и одноклассниками. «Сферум» разработан специально для общения по учебе. Мы видим, что сервис не только помогает общаться, но и дает возможность развиваться и прокачивать «мягкие» навыки, которые обязательно пригодятся подросткам в будущем, — отметил руководитель сервиса «Сферум» VK Рубен Акопов.

Опрос был проведен на онлайн-платформе Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» среди участников трека «Определяю» в декабре 2023 года. В нем приняли участие 860 респондентов старше 14 лет.

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Маргарита Головатенко