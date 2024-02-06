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В Казани на «Миллениуме» потушили автомобиль

16:36, 06.02.2024

В Казани на мосту «Миллениум» днем загорелся автомобиль, об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Хозяин автомобиля просил проезжающих мимо о помощи, ему помогли несколько человек.

Автомобиль потушили до прибытия пожарных. Обошлось без пострадавших, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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