В Казани на «Миллениуме» потушили автомобиль
В Казани на мосту «Миллениум» днем загорелся автомобиль, об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.
Хозяин автомобиля просил проезжающих мимо о помощи, ему помогли несколько человек.
Автомобиль потушили до прибытия пожарных. Обошлось без пострадавших, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
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