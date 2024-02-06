Прокуратура в Татарстане помогла пенсионерке вернуть субсидию за проезд, по ошибке выплаченную полной тезке

Городская прокуратура Буинска помогла пенсионерке вернуть субсидию на проезд, по ошибке выплаченную полной тезке, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Проверку начали после обращения самой жительницы. Выяснилось, что в июле 2017 года заявительнице назначили ежемесячную выплату за проезд в общественном транспорте. Однако в конце августа 2018 года из-за ошибки сотрудника Республиканского центра материальной помощи деньги ошибочно перечислили на счет ее полной тезки. В результате ошибки средства перечислялись другому лицу в течение более чем четырех лет — с сентября 2019 по август 2023 года.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя Республиканского центра материальной помощи для устранения нарушений. После этого женщине выплатили более 31 тыс. рублей, а виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Маргарита Головатенко