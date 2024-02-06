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Из-за участившихся атак БПЛА в портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности

09:25, 06.02.2024

В портах Ленинградской области (Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк) введен режим повышенной готовности из-за возросшего уровня возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

— Основание для введения режима повышенной готовности — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины на объектах и территории морского порта, — говорится в распоряжении капитанов портов.

Аналогичная причина указывается и в документах о режиме повышенной готовности в портах Усть-Луга, Высоцка и Приморска.

Как уточняется, границы территории возможной чрезвычайной ситуации определены территорией и акваторией указанных портов. В распоряжении указывается, что в рамках действия режима повышенной готовности поручено «обеспечить частичную светомаскировку административных зданий (помещений)» службы капитанов портов.

В конце января во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры был объявлен режим повышенной готовности.

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Илина Хакимова
ОбществоИнфраструктура
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