Из-за участившихся атак БПЛА в портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности
В портах Ленинградской области (Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк) введен режим повышенной готовности из-за возросшего уровня возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
— Основание для введения режима повышенной готовности — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины на объектах и территории морского порта, — говорится в распоряжении капитанов портов.
Аналогичная причина указывается и в документах о режиме повышенной готовности в портах Усть-Луга, Высоцка и Приморска.
Как уточняется, границы территории возможной чрезвычайной ситуации определены территорией и акваторией указанных портов. В распоряжении указывается, что в рамках действия режима повышенной готовности поручено «обеспечить частичную светомаскировку административных зданий (помещений)» службы капитанов портов.
В конце января во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры был объявлен режим повышенной готовности.
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