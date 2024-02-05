В Казани продают смарт-очки почти за 900 тысяч рублей

В Казани на сайте объявлений продают смарт-очки Apple Vision Pro. Их предлагают купить за 894 тысячи рублей.

В описании сказано, что товар оснащен двумя внешними камерами для передачи видео, а также парой экранов с поддержкой изображения в разрешении 4K внутри гарнитуры для функционала виртуальной реальности. Еще восемь дополнительных камер обеспечивают точное отслеживание рук.

Продавец уточняет, что на очках установлены различные приложения, включая камеру, книги и сервис для видеозвонков.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов