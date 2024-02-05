«Ак Барс» прервал трехматчевую победную серию

Казанский «Ак Барс» на своем льду уступил «Сибири». Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ закончился со счетом 1:4.

Счет в игре открыл Митчелл Миллер, который отличился на 15-й минуте. Затем гости усилиями Энди Андреоффа, Георгия Белоусова, Алексея Яковлева и Артема Михеева забросили четыре шайбы.

«Ак Барс» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 72 очка после 59 матчей. Следующий поединок подопечные Зинэтулы Билялетдинова проведут 8 февраля против «Трактора». Игра состоится в Казани в 19:00.

