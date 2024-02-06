В Набережных Челнах женщина продала квартиру и перевела деньги мошенникам

В середине января в полицию Набережных Челнов обратилась 71-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества и лишилась почти 9 млн рублей.

Неизвестный позвонил ей через один из мессенджеров и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку, что ее банковские счета взломаны и злоумышленники пытаются снять с них деньги. Поверив звонившему, заявительница сняла все свои средства и перевела их на «безопасные счета».

Через несколько дней пенсионерке сообщили, что аферисты имеют доступ к ее персональным данным и хотят продать квартиру. Женщине предложили ввести мошенников в заблуждение и оформить договор купли-продажи жилья, а вырученные деньги снова сохранить на безопасной ячейке до стабилизации ситуации. Женщине удалось быстро продать жилье за 5 млн рублей. Эти деньги она отдала мошенникам. После этого злоумышленники на связь больше не выходили.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

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