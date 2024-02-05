Заслуженного тренера России Ольгу Павлову утвердили членом общественной палаты Татарстана
Заслуженного тренера России Ольгу Павлову утвердили членом общественной палаты Татарстана, соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
— Утвердить членом Общественной палаты Татарстана Павлову Ольгу Ивановну — советника председателя общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Татарстан, — гласит текст документа.
Указ вступил в силу со дня его подписания, 3 февраля 2024 года.
Ольга Павлова — вице-президент Федерации синхронного плавания России и заслуженный тренер РФ по легкой атлетике, депутат Государственной Думы VII созыва.
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