В России планируют ужесточить оборот медицинского спирта

В России продолжат развивать комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта, сообщил «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



— Сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточения мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот, — отметил министр.

По его словам, сегодня также звучат предложения разрешить более либеральное отношение к продаже алкоголя, однако позиция Минздрава остается неизменной — это недопустимо. Такая мера приведет к увеличению потребления алкоголя.

В декабре 2023 года правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. К этому времени власти рассчитывают снизить потребление спиртного в стране на 12,3%.

В январе в Государственную думу внесли проект федерального закона, предлагающий сократить срок продления лицензии для организаций, торгующих алкоголем, с пяти до одного года, если их местонахождение перестает соответствовать требованиям законодательства.

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Маргарита Головатенко