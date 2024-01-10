В Госдуму внесен законопроект об ограничении срока лицензий на продажу алкоголя в России одним годом

В Государственную думу внесли проект федерального закона, предлагающий сократить срок продления лицензии для организаций, торгующих алкоголем, с пяти до одного года, если их местонахождение перестает соответствовать требованиям законодательства. Соответствующий законопроект подготовили в Нижегородской области.

Согласно проекту, предлагается заменить формулировку «не более чем на пять лет» на «не более чем на один год» в отношении сроков действия лицензий на продажу алкогольной продукции.

Кроме того, законопроект вводит ограничения на розничную продажу алкоголя в определенных местах. В частности, продажу спиртного могут запретить на территориях, прилегающих к образовательным, медицинским учреждениям и местам обучения несовершеннолетних. Еще планируется запретить продавать алкоголь вблизи спортивных сооружений, военных объектов, вокзалов и аэропортов. Список таких мест определяется органами государственной власти регионов.

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