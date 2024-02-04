Новости спорта

15:14 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Семен Манаков из Татарстана победил в международном турнире по легкой атлетике

14:29, 04.02.2024

Семен Манаков из Нижнекамска одержал победу в международном турнире «Русская зима» в финальном забеге с барьерами на 60 метров.

Семен повторил успех своего отца — Сергея Манакова, который 20 лет назад занял первое место на аналогичной дистанции.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Спорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также