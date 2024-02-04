Семен Манаков из Татарстана победил в международном турнире по легкой атлетике
Семен Манаков из Нижнекамска одержал победу в международном турнире «Русская зима» в финальном забеге с барьерами на 60 метров.
Семен повторил успех своего отца — Сергея Манакова, который 20 лет назад занял первое место на аналогичной дистанции.
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