Марат Хуснуллин: «Власти России увеличат размер выплат на восстановление жилья в Донбассе и Новороссии»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось восстановить все многоквартирные дома.

-Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены, — сообщил он.

Также по его словам власти России увеличат размер выплат на восстановление жилья в Донбассе и Новороссии из-за удорожания стройматериалов.



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