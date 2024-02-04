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Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Вячеслава Володина

09:19, 04.02.2024

Председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

На сайте Кремля отмечается, что орден вручен за большой вклад в укрепление российской государственности.

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