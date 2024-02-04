Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Вячеслава Володина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
На сайте Кремля отмечается, что орден вручен за большой вклад в укрепление российской государственности.
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