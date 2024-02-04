в Приморье отловили второго за неделю «конфликтного» амурского тигра

Второго за текущую неделю конфликтного тигра амурской породы отловили в Приморье. Об этом сообщили в региональном правительстве в телеграм-канале.

Всего за неделю в крае зафиксировано 10 конфликтных ситуаций с тиграми, уточнили власти. Это не превышает обычную статистику.

Специалисты Охотнадзора отловили конфликтного тигра в селе Чернышевка Анучинского округа. Его доставят в реабилитационный центр в Алексеевке для обследования.

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