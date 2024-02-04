Сын последнего короля Италии умер в Швейцарии

Сын последнего короля Италии Умберто II Виктор Эммануил Савойский скончался в Женеве в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в Савойском доме.

По информации представителей семьи, Виктор Эммануил ушел из жизни в кругу близких, смерть была спокойной.



В 1978 году Виктора Эммануила обвиняли в убийстве немецкого юноши на острове Корсика из-за ссоры вокруг прогулочного катера. Суд Парижа оправдал итальянского аристократа, но в 2006 году он случайно сознался в преднамеренном убийстве 19-летнего молодого человека. Повторное расследование дела оказалось невозможным.

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Маргарита Головатенко