«КОС-Синтез» поднялся на первое место в турнирной таблице Чемпионата России по водному поло

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой "КОС-Синтез"

«КОС-Синтез» поднялся на первое место в турнирной таблице Чемпионата России по водному поло. Подопечные Евгения Ярощука обыграли «Динамо-СШОР» в 14-м туре, который проходил в Казани. Итоговый счет — 11:7 в пользу «Синтеза».



Спортсмены набрали 71 очко и сравнялись с лидерами сезона по этому показателю. Благодаря дополнительным показателям «Синтез» поднялся на первое место в турнирной таблице.

Капитан «Синтеза» Сергей Лисунов открыл счет в матче. Его запал подхватили Арслан Закиров, Роман Шепелев и Николай Лазарев. Во втором тайме «Динамо СШОР №11» сократили отставание до одного мяча, но большего достичь не смогли. Дубль Романа Шепелева установил результат первой половины матча — 6:3 в пользу «Синтеза». В заключительном отрезке Роман Шепелев оформил дубль, а Иван Сучков подвел итог голам «Синтеза» в этом матче. Финальная сирена зафиксировала победу «Синтеза» со счетом 11:7.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Матчи следующего 15-го тура «Синтез» проведет в Санкт-Петербурге. 9 и 10 февраля команда сыграет с «Балтикой».

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Маргарита Головатенко