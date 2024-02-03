Российский посол назвал заявления МИД Южной Кореи о СВО неприемлемыми

Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Южной Кореи назвал неприемлемыми распространенные в корейских СМИ сообщения о специальной военной операции на Украине.



— Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных… сообщений, в том числе касающихся специальной военной операции ВС России на Украине, — отметил он.

Зиновьев донес до южнокорейской стороны российские оценки складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове.

3 февраля в СМИ Южной Кореи было распространено заявление, в котором критиковалось использование термина «специальная военная операция» — его назвали попыткой «ввести мировое сообщество в заблуждение».

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Маргарита Головатенко