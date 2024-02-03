Прокуратура Татарстана помогла сироте получить положенное жилье

Молодой человек, оставшийся без попечения родителей, обратился в прокуратуру Тюлячинского района Татарстана из-за того, что ему не предоставили положенное по закону жилье, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что в 2018 году его действительно должны были обеспечить жильем, но этого не произошло. Прокуратура обратилась в суд, который обязал Министерство образования и науки республики предоставить сироте жилье.

После вмешательства прокуратуры права молодого человека на жилье были восстановлены — ему предоставили квартиру в Казани.

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Маргарита Головатенко