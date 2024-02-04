Эксперт: доля креативной экономики в ВВП России увеличивается

Сегодня доля креативной экономики в ВВП России равна 4,87%. При этом она стремительно растет, считает президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова.

— В настоящее время доля креативной экономики в ВВП России составляет 4,87%, по данным Агентства стратегических инициатив. Да, мы в начале пути, но движемся по нему весьма быстро, — цитирует ее «РИА Новости».

Три года назад креативная экономика в России не вызывала особого интереса. А сейчас «уже никто не сомневается, что без ее развития Россия никогда не станет конкурентоспособной в мире», отметила эксперт.



Абрамова подчеркнула, что, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян — 73% — в той или иной степени согласны с тем, что роль креативных индустрий в экономике и жизни общества существенна.

— Новый этап развития этих индустрий в России начнется с принятия закона «О развитии креативных (творческих) индустрий», которое ожидается уже в феврале. Закон структурирует этот сектор, предполагается создать единый реестр участников рынка, определить и зафиксировать, какой бизнес и по каким признакам относится к креативному, — подчеркнула президент АНО «Креативная экономика».

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Галия Гарифуллина