Новости спорта

17:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» разгромил «Трактор» со счетом 4:1

17:20, 03.02.2024
«Ак Барс» разгромил «Трактор» со счетом 4:1
Фото: предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» в гостевом матче чемпионата КХЛ разгромил челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе казанцев голами отметились: Никита Дыняк (1+0), Александр Радулов (2+0) и Семен Кошелев.

У хозяев шайбу забросил капитан команды Сергей Калинин.

Александр Радулов отметился дублем и вышел на второе место в Ак Барсе по заброшенным шайбам.

Казанцы после встречи с «Трактором» занимают 4 строчку восточной конференции 72 с очками.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков
СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также