«Ак Барс» разгромил «Трактор» со счетом 4:1
Казанский «Ак Барс» в гостевом матче чемпионата КХЛ разгромил челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе казанцев голами отметились: Никита Дыняк (1+0), Александр Радулов (2+0) и Семен Кошелев.
У хозяев шайбу забросил капитан команды Сергей Калинин.
Александр Радулов отметился дублем и вышел на второе место в Ак Барсе по заброшенным шайбам.
Казанцы после встречи с «Трактором» занимают 4 строчку восточной конференции 72 с очками.
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