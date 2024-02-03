С 5 февраля поезд Канаш — Казань будет делать остановку в Атлашкино

С 5 февраля пригородный поезд №6102 сообщением Канаш — Казань будет делать остановку в Атлашкино. Это сделано для удобства пассажиров, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

При этом время отправления и прибытия транспорта останется прежним. Отправление поезда со станции Канаш состоится в 7.55, а прибытие в Казань — в 10.39.

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Галия Гарифуллина