«КОС-Синтез» обыграл лидера сезона на старте 14-го тура Чемпионата России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой "КОС-Синтез"

В Казани состоялся матч 14-го тура чемпионата России по водному поло между командами КОС-Синтез и «Динамо-СШОР №10». Игра закончилась со счетом 10:6 в пользу хозяев.



«КОС-Синтез» продемонстрировал уверенную игру, не позволив сопернику перехватить инициативу. На протяжении матча казанская команда вела в счете.

Первые два гола в игре забил нападающий «КОС-Синтеза» Никита Деревянкин. Еще четыре мяча на свой счет записал Арслан Закиров. По одному разу ворота соперника поразили Иван Васильев, Даниил Пронин, Лисунов и Латыпов.

Самым результативным игроком матча стал Арслан Закиров, записавший на свой счет четыре гола.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Следующий матч «КОС-Синтез» проведет на выезде 4 февраля против «Спартака-Волгоград».

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Маргарита Головатенко