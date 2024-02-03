В январе продажи автомобилей в России выросли на 53%

В январе 2024 года в России было продано 95 642 новых автомобиля — это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост продаж наблюдается во всех сегментах авторынка. Об этом рассказали в Минпромторге России.



Продажи легковых автомобилей выросли на 62% и достигли почти 80 000 машин. Легких коммерческих автомобилей продано на 45% больше, грузовиков — на 10%. Продажи автобусов сократились на 16% и составили 1 200 единиц.

Значительно вырос рынок новых электромобилей — в четыре раза, до 1 600 единиц. Доля российских электрокаров составила 27%, годом ранее она была равна 16%.

Самой популярной моделью на рынке легковых автомобилей стала Lada Granta — продано 9 800 таких машин. В сегменте LCV лидирует ГАЗ с 3 200 проданными единицами. В грузовом сегменте лидером стала китайская марка Sitrak — реализовано 1 500 грузовиков.

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