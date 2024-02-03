Исследование hh.ru: судостроители испытывают кадровый голод

По итогам 2023 года российские работодатели, связанные с судостроительной отраслью, разместили на hh.ru более 22,5 тыс. вакансий — это на 23% больше, чем в 2022 году. Спрос на персонал в этой сфере особенно вырос летом и осенью.

Большинство компаний, опрошенных hh.ru, согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году. Среди основных причин этого работодатели называют неконкурентный уровень зарплаты, недостаточное развитие бренда работодателя и непривлекательные условия труда.

Наибольший спрос на персонал, судя по доле вакансий, у работодателей из судостроительной отрасли держится в Санкт-Петербурге — 25% предложений о работе от всего объема в отрасли, Удмуртии — 10%, и Приморском крае — 7%. Также в топ вошли Москва и Челябинская область.

Самыми востребованными специалистами в судостроительной сфере оказались токари и фрезеровщики — 10% от общего спроса по стране, слесари — 7%, и сварщики — 6%. Кроме того, работодатели нуждаются в инженерах, закупщиках, экономистах, бухгалтерах.

— 85% компаний абсолютно согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024-м. Важно посмотреть и при необходимости пересмотреть процессы, которые влияют на удержание персонала, — отметила Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

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Нафиса Миннехузина