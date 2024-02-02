В Орске продают машину за 7% от бюджета города
В Оренбургской области в городе Орске появилось объявление о продаже Bugatti Chiron 8.0 AMT, 2019 стоимостью 485 000 000 рублей.
Она составляет 7% от доходной части бюджета самого города. Также продавец в описании утверждает, что вместе с машиной отдаст еще и тонну бензина АИ-100, привезенного из Дубая.
Утвержденный доход города Орска на 2024 год 7,5 млрд рублей.
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