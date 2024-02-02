В России лишь половина граждан довольны своей профессией

Почти половина — 46% — россиян работают не по специальности, а 64% опрошенных сожалеют о полученном образовании. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на myresume.ru.



Лишь 36% участников опроса довольны выбором профессии в вузе или колледже. А 64%, если бы у них была возможность что-то изменить, выбрали бы другой факультет.

Несмотря на недовольство специальностью, кардинально сменить сферу деятельности решаются немногие. После окончания учебы 54% опрошенных пошли работать по приобретенной специальности, а 46% предпочли положить диплом на полку.

Интересно, что женщины в 1,5 раза чаще мужчин выбирают работу по полученной специальности.



Однако в целом большинство участников опроса считают, что какое бы ни было образование, оно помогает им в работе. Только 26% россиян заявили, что вузовские знания им ни разу не пригодились, а 74% признают их ценность.

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Нафиса Миннехузина