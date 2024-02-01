Новую школу в казанском микрорайоне М-14 откроют к сентябрю

В строящемся микрорайоне М-14 в Казани начали возводить школу на 1 224 места. Работы планируют завершить в августе, в том числе по благоустройству территории, сообщили в мэрии города.



В День знаний образовательное учреждение примет первых учеников. Рассчитывается, что это разгрузит близлежащие школы.

Рядом будет оборудована спортивная зона, где появятся беговая дорожка с прыжковой ямой, футбольное поле, хоккейная коробка и тренажеры. Здесь же проведут озеленение территории.

В этом году к началу нового учебного года в городе откроются три новых образовательных учреждения: школы в микрорайоне М14 (на 1 224 места), ЖК «Новые горки» (на 1 224 места) и ЖК «Весна» (на 1 501 место). На сегодняшний день столица Татарстана держит темпы по строительству социальных объектов и занимает ведущие позиции сред городов-миллионников.

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Маргарита Головатенко