По факту избиения коммунальщика в Казани возбудили уголовное дело

В Казани завершилась проверка по факту избиения коммунальщика. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о нанесении побоев из хулиганских побуждений (ст. 116 УК РФ).

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование взято на контроль в прокуратуре.



В январе местные telegram-каналы писали о том, что на улице Фучика был избит работник жилищно-коммунального хозяйства. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил проверить сообщения.

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Галия Гарифуллина