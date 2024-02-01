Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в дагестанском ЦУМе

Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в ЦУМе дагестанского Буйнакска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба МЧС сообщила о пожаре в 10.23. Изначально загорелась кровля двухэтажного магазина на 500 квадратных метрах. Затем площадь горения увеличилась до 2 тысяч «квадратов».

Спасатели эвакуировали 27 человек. На месте работали 86 специалистов и 26 единиц техники.

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