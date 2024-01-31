Прокурор запросил экс-замминистра просвещения Раковой 8 лет колонии

Прокурор попросил приговорить бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову к восьми годам лишения свободы за хищение порядка 50 миллионов рублей, выделенных на образовательные программы. Гособвинение также запросило сроки для других фигурантов: от трех до шести с половиной лет заключения, сообщает «Коммерсантъ».



Никулинский районный суд Москвы 30 января 2023 года огласил сроки, к которым, по мнению стороны обвинения, должны быть приговорены семь фигурантов уголовного дела о мошенничестве. С марта 2022 года в суде были допрошены 70 свидетелей и изучено более 120 томов дела.

Обвинения предъявлены бывшим заместителю министра просвещения Марине Раковой, ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву и другим фигурантам. По версии следствия, они причастны к пяти преступным эпизодам.

Сторона обвинения запросила следующие сроки:

Марине Раковой — 8 лет лишения свободы;

Сергею Зуеву — 6 лет и 6 месяцев лишения свободы;

Ивану Федотову — 5 лет и 6 месяцев лишения свободы и штраф 900 тысяч рублей;

Артуру Стеценко и Кристине Крючковой — по 3 года лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей каждому;

Евгению Заку и Максиму Инкину — на полгода больше со штрафом 300 тысяч рублей.

Гособвинение запросило наказание, не учитывая сотрудничество со следствием обвиняемых и возмещение ущерба.

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Маргарита Головатенко