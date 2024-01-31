На строительство инженерных систем в Татарстане потратят более 158 млн рублей

В Кукморском, Рыбно-Слободском и Сабинском районах Татарстана проведут строительство и реконструкцию инженерных систем. На эти цели ГКУ «Главное управление инженерных систем Татарстана» выделит более 158,2 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

В Кукморе будут реконструированы 9251 м сетей водоснабжения. В поселке Рыбная Слобода исполнитель построит 2550 м сетей водоотведения и канализационно-насосную станцию, а в Больших Сабах проведет водоснабжение участка застройки ИЖС.

Работы нужно закончить до 1 ноября 2024 года. Гарантийный срок на них составляет 60 месяцев (5 лет).

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Галия Гарифуллина