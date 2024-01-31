Районный дом культуры в Мамадыше реконструируют за 152,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Мамадыше реконструируют районный Дом культуры. На эти цели ГКУ «Главинвестстрой Татарстана» направит 152,8 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Здание — двухэтажное. На первом этаже расположены кассы, малый зал и костюмерная, во втором — различные кабинеты. Реконструкция объекта начнется 1 марта. Ее нужно завершить до конца года. В общей сложности на работы выделили 9 месяцев.

Подрядчику нужно выполнить 13 видов работ: устройство фундаментов и оснований, возведение несущих и наружных ограждающих конструкций, монтаж технологического оборудования и т.д.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Дом культуры построили и сдали в эксплуатацию в 1980 году. В учреждении функционируют 12 народных коллективов, в которые входят народные театры, народные фольклорные ансамбли, народный хор ветеранов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов