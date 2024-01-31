В России предложили упростить процесс лицензирования некоторых видов деятельности

Депутаты разрабатывают законопроект, нацеленный на внесение изменений в закон о лицензировании определенных видов деятельности. Вместе с ним соавторами инициативы выступили Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике, и некоторые депутаты Государственной Думы России.



Согласно тексту законопроекта, изменения должны упростить для заявителей процедуры лицензирования. В частности, предполагается сокращение сроков оказания государственных услуг в этой сфере, а также упрощение процесса взаимодействия с органами власти.

Изменения могут коснуться лицензирования в таких областях, как:

разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств;

деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации;

оказание услуг связи, телевизионного вещания и радиовещания;

частная детективная (сыскная) деятельность и охрана объектов и (или) имущества.

Документ разработан с целью повышения эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением лицензионных требований.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко